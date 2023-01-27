В конце января и феврале состоятся новые железнодорожные туры по Ростовской области

10:43

Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания продолжает развивать железнодорожный туризм в Ростовской области. В конце января и в феврале для жителей и гостей донской столицы приготовили три новых программы с путешествиями пригородными составами на Таганрогском направлении.

Так, 28 января, в канун Дня рождения Антона Павловича Чехова, можно отправиться электропоездом в родной город писателя – Таганрог на иммерсивную экскурсию «Эллин поневоле». В рамках программы гости узнают о «греческом» воспитании А. П. Чехова, его школьных годах и принципах школьной дисциплины того времени. Гостям представится уникальная возможность поучаствовать в диалоге с героем чеховского времени.

23, 24 и 25 февраля состоятся спецрейсы электрички «Масленица в сказочном экспрессе» по маршруту Ростов – Синявская – Ростов. В ходе полуторачасовой экскурсии пассажиров будут сопровождать скоморохи и сказочные персонажи. Туристов ожидают богатырские забавы на удаль и меткость, силу и ловкость, а также разнообразные конкурсы.

26 февраля все желающие смогут отправиться в путешествие на пригородном составе по маршруту Ростов – Синявская – Ростов в рамках программы «Магический экспресс». На протяжении всего путешествия взрослых и детей ждет насыщенная развлекательная программа: волшебники, которые научат гостей первым заклинаниям, фокусы, научные эксперименты, развлекательные игры, угощения, памятные сувениры и настоящие магические экзамены.

Изучить программы экскурсий и оформить заказ для участия можно на официальном сайте АО «СКППК» в разделе «Туризм». В стоимость пакетов туров в Таганрог входит цена билетов на проезд в пригородных поездах из Ростова-на-Дону.

Напоминаем, что в кассах железнодорожного вокзала Ростов-Пригородный можно приобрести билеты на постоянные туры на пригородном поезде в приморский город: «Театральный тур», который состоится 28 января, и «Гастрономический тур» (4 февраля), сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.