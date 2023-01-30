Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Оплачивать билеты на поезда дальнего следования на сайте ЖД можно с помощью СБП

2023-01-30 14:56
Оплачивать билеты на поезда дальнего следования на сайте ЖД можно с помощью СБП
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для удобства пассажиров холдинг «ЖД» совместно с Банком ВТБ расширяют линейку вариантов безналичной оплаты проездных и перевозочных документов на поезда дальнего следования, а также дополнительных к ним услуг на сайте ОАО «ЖД».

Теперь оплачивать поездки на поездах можно будет с помощью простой, набирающей популярность у пользователей системы быстрых платежей (СБП).

Благодаря технологии, позволяющей осуществлять безналичные платежи от физических лиц с использованием динамического QR-кода на экране компьютера, денежные средства поступят на счет перевозчика практически сразу после подтверждения платежа пассажиром. Эквайринг и процессинг обеспечивается Банком ВТБ.

Напомним: реализация проекта по оплате билетов на поезда дальнего следования с помощью системы быстрых платежей стартовала в августе 2022 года и осуществляется поэтапно. Так, на первом этапе с ее помощью можно было оплатить проездные документы только в билетных кассах АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «ЖД») 12 крупнейших железнодорожных вокзалов. Уже в октябре этот сервис стал доступен на всей сети российских железных дорог. С момента запуска услуги с помощью СБП оплачено более 41 тыс. проездных документов.

Весной с помощью СБП можно будет оплачивать билеты на дальние и пригородные поезда в мобильном приложении «ЖД Пассажирам».

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru