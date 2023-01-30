Оплачивать билеты на поезда дальнего следования на сайте ЖД можно с помощью СБП

Оплачивать билеты на поезда дальнего следования на сайте ЖД можно с помощью СБП

14:56

Для удобства пассажиров холдинг «ЖД» совместно с Банком ВТБ расширяют линейку вариантов безналичной оплаты проездных и перевозочных документов на поезда дальнего следования, а также дополнительных к ним услуг на сайте ОАО «ЖД».

Теперь оплачивать поездки на поездах можно будет с помощью простой, набирающей популярность у пользователей системы быстрых платежей (СБП).

Благодаря технологии, позволяющей осуществлять безналичные платежи от физических лиц с использованием динамического QR-кода на экране компьютера, денежные средства поступят на счет перевозчика практически сразу после подтверждения платежа пассажиром. Эквайринг и процессинг обеспечивается Банком ВТБ.

Напомним: реализация проекта по оплате билетов на поезда дальнего следования с помощью системы быстрых платежей стартовала в августе 2022 года и осуществляется поэтапно. Так, на первом этапе с ее помощью можно было оплатить проездные документы только в билетных кассах АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «ЖД») 12 крупнейших железнодорожных вокзалов. Уже в октябре этот сервис стал доступен на всей сети российских железных дорог. С момента запуска услуги с помощью СБП оплачено более 41 тыс. проездных документов.

Весной с помощью СБП можно будет оплачивать билеты на дальние и пригородные поезда в мобильном приложении «ЖД Пассажирам».