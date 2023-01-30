Билеты на ретропоезд «Уральский экспресс» можно отслеживать онлайн

12:38

Путешествия на туристическом ретропоезде «Уральский экспресс» пользуются повышенным спросом у жителей и гостей Свердловской области. Если свободных мест на выбранную дату уже нет, в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» можно подписаться на отслеживание билетов. Когда нужные места снова появятся в продаже, придет уведомление.

Помимо приложения «ЖД Пассажирам», приобрести билеты на ретропоезд «Уральский экспресс» можно на официальном сайте ОАО «ЖД», а также во всех кассах дальнего следования. При покупке онлайн нужно выбрать дату, указать станцию отправления – Екатеринбург-Пассажирский, станцию прибытия – Екатеринбург-Туристический.

В ретропоезде действуют все виды льгот, а также специальные тарифные планы, понижающие стоимость проезда (кроме VIP-купе). Например, билет для ребенка в возрасте до 10 лет можно приобрести со скидкой 70%; для школьника (10-17 лет при наличии справки из учебного заведения) – со скидкой 50%; для пассажиров до 21 года и старше 60 лет скидка составит 30%. Если путешествие состоится в день рождения (а также за 7 дней до или после дня рождения), то имениннику и трем сопровождающим предоставляется скидка 30%. Выбор тарифных планов возможен в процессе оформления после ввода персональных данных о пассажире.

По выходным и праздничным дням ретропоезд «Уральский экспресс» курсирует по маршруту Екатеринбург – Шувакиш – о. п. Верхняя Пышма Музей. Поездку можно совместить с посещением сразу нескольких музеев: в столице Урала – Музея истории, науки и техники СвЖД, в Верхней Пышме – открытой железнодорожной экспозиции, а также музеев военной и автомобильной техники. Продолжительность ретротура (включая свободное время в Верхней Пышме) – 6 часов 20 минут. Отправление со станции Екатеринбург-Пассажирский в 09:35 по местному времени, возвращение – в 15:55. В феврале рейсы по данному маршруту состоятся 4, 5, 11, 12, 18, 19, 23, 24, 25 и 26 числа.

Кроме того, по будним дням СвЖД назначила специальные рейсы «Уральского экспресса» по вечернему кольцевому маршруту «Вечерний Екатеринбург». Ретропоезд проходит по центру города вдоль улицы Восточной, через станцию Шарташ, микрорайоны Синие Камни, Уралмаш до станции Шувакиш, где предусмотрена остановка и часовая прогулка, обратно – через Екатеринбург-Сортировочный до вокзала. Продолжительность ретротура по вечернему кольцу – 2 часа 35 минут. Отправление со станции Екатеринбург-Пассажирский в 19:05 по местному времени, возвращение – в 21:40. Поездки состоятся 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17 и 22 февраля, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.