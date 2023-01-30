Расписание пригородных поездов пяти направлений МЖД, двух диаметров и аэроэкспрессов в Шереметьево изменится в феврале

10:13

В феврале изменится расписание пригородных поездов Казанского, Курского, Рижского, Белорусского, Савеловского направлений МЖД, МЦД-1, МЦД-2 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево в связи с модернизацией инфраструктуры.

Так, на Савеловском направлении в будние дни с 1 по 28 февраля на станции Лобня (с 01:30 до 05:00), на участках Москва-Бутырская – Бескудниково (с 00:20 до 05:20) и Каналстрой – Вербилки (с 10:50 до 14:50) железнодорожники проведут модернизацию объектов энергообеспечения. Это отразится на расписании Савеловского, Белорусского направлений, МЦД-1 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево.

На Курском и Казанском направлениях пройдут аналогичные работы на участках Красный Строитель – Подольск 1-3 и 7-14 февраля с 00:30 до 05:40, Раменское – Бронницы в ночные часы с 1 до 28 февраля (кроме 22, 23, 26 и 27 февраля) и Рыбное – Дивово 1-3 и 6-10 февраля с 06:00 до 08:40.

Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим на Савеловском, Белорусском, Курском, Рижском и Казанском направлениях из расписания выведут некоторые пригородные поезда, некоторые электрички проследуют по укороченному маршруту, у нескольких поездов изменится время отправления и прибытия.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.