Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание пригородных поездов пяти направлений МЖД, двух диаметров и аэроэкспрессов в Шереметьево изменится в феврале

2023-01-30 10:13
Расписание пригородных поездов пяти направлений МЖД, двух диаметров и аэроэкспрессов в Шереметьево изменится в феврале
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В феврале изменится расписание пригородных поездов Казанского, Курского, Рижского, Белорусского, Савеловского направлений МЖД, МЦД-1, МЦД-2 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево в связи с модернизацией инфраструктуры.

Так, на Савеловском направлении в будние дни с 1 по 28 февраля на станции Лобня (с 01:30 до 05:00), на участках Москва-Бутырская – Бескудниково (с 00:20 до 05:20) и Каналстрой – Вербилки (с 10:50 до 14:50) железнодорожники проведут модернизацию объектов энергообеспечения. Это отразится на расписании Савеловского, Белорусского направлений, МЦД-1 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево.

На Курском и Казанском направлениях пройдут аналогичные работы на участках Красный Строитель – Подольск 1-3 и 7-14 февраля с 00:30 до 05:40, Раменское – Бронницы в ночные часы с 1 до 28 февраля (кроме 22, 23, 26 и 27 февраля) и Рыбное – Дивово 1-3 и 6-10 февраля с 06:00 до 08:40.

Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим на Савеловском, Белорусском, Курском, Рижском и Казанском направлениях из расписания выведут некоторые пригородные поезда, некоторые электрички проследуют по укороченному маршруту, у нескольких поездов изменится время отправления и прибытия.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru