Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На время ремонтных работ на перегоне Мацеста – Сочи в Краснодарском крае изменится график движения поездов

2023-01-31 13:16
На время ремонтных работ на перегоне Мацеста – Сочи в Краснодарском крае изменится график движения поездов
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 1 февраля начинаются ремонтные работы тоннеля № 7 на перегоне Сочи – Мацеста в Краснодарском крае. Это окажет существенное влияние на график движения поездов на Черноморском побережье.

Работы на сооружении, введенном в эксплуатацию в 1913 году, продлятся 73 дня и завершатся 15 апреля. Их проведение специально запланировали в период межсезонья, когда происходит снижение пассажиропотока в курортной зоне.

За два с половиной месяца отремонтируют свод тоннеля, а также проведут комплекс мероприятий, направленных на водоподавление. Кроме того, будут значительно обновлены фасадные части стен Северного и Южного порталов тоннеля.

На время проведения работ движение по самому тоннелю и по одному из путей на перегоне будет закрыто. Пригородные поезда и составы дальнего следования будут ходить только по соседнему пути и через другой тоннель. В связи с этим изменится график их движения.

Наибольшие изменения произойдут в расписании пригородных поездов. В частности, на маршруте Сочи – Имеретинский курорт перестанут курсировать четыре пары «Ласточек». У восьми пар пригородных поездов, которые отправляются со станций Роза Хутор, Имеретинский Курорт и Аэропорт, вместо Сочи конечной остановкой станет станция Мацеста. Также скорректировано время движения других составов.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», на сайте ОАО «ЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru