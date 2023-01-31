На время ремонтных работ на перегоне Мацеста – Сочи в Краснодарском крае изменится график движения поездов

На время ремонтных работ на перегоне Мацеста – Сочи в Краснодарском крае изменится график движения поездов

13:16

С 1 февраля начинаются ремонтные работы тоннеля № 7 на перегоне Сочи – Мацеста в Краснодарском крае. Это окажет существенное влияние на график движения поездов на Черноморском побережье.

Работы на сооружении, введенном в эксплуатацию в 1913 году, продлятся 73 дня и завершатся 15 апреля. Их проведение специально запланировали в период межсезонья, когда происходит снижение пассажиропотока в курортной зоне.

За два с половиной месяца отремонтируют свод тоннеля, а также проведут комплекс мероприятий, направленных на водоподавление. Кроме того, будут значительно обновлены фасадные части стен Северного и Южного порталов тоннеля.

На время проведения работ движение по самому тоннелю и по одному из путей на перегоне будет закрыто. Пригородные поезда и составы дальнего следования будут ходить только по соседнему пути и через другой тоннель. В связи с этим изменится график их движения.

Наибольшие изменения произойдут в расписании пригородных поездов. В частности, на маршруте Сочи – Имеретинский курорт перестанут курсировать четыре пары «Ласточек». У восьми пар пригородных поездов, которые отправляются со станций Роза Хутор, Имеретинский Курорт и Аэропорт, вместо Сочи конечной остановкой станет станция Мацеста. Также скорректировано время движения других составов.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», на сайте ОАО «ЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.