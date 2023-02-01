Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пассажиры пригородных «Орланов» на Свердловской железной дороге в феврале смогут получить скидку в Музей военной техники в Верхней Пышме

2023-02-01 14:49
С 1 по 28 февраля 2023 года пассажиры пригородных поездов «Орлан» сообщением Екатеринбург – Верхняя Пышма смогут посетить Музей военной техники УГМК со скидкой 25% (100 рублей). Совместная акция СвЖД, Свердловской пригородной компании (СПК) и Музея приурочена ко Дню защитника Отечества.

Скидка действует только в день совершения поездки. В кассе музейного комплекса нужно предъявить билет на пригородный поезд «Орлан» сообщением Екатеринбург – Верхняя Пышма в печатном или в электронном виде. Конечным пунктом маршрута в билете должен быть указан о. п. Верхняя Пышма. Музей. Акция распространяется на пассажиров старше 18 лет. По одному билету скидку может получить только один человек, скидки по билетам не суммируются.

«Орлан» между Екатеринбургом и Верхней Пышмой курсирует ежедневно: 5 рейсов – туда-обратно по будням и 4 рейса – по выходным. Время в пути от железнодорожного вокзала до о. п. Верхняя Пышма.Музей составляет 31 минуту.

Оформить проездные документы на «Орлан» можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания СПК, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам». Билеты продаются без указания мест, продажа открывается за 10 дней до даты отправления поезда.

Стоимость проезда от Екатеринбурга до Верхней Пышмы по полному тарифу составляет 71 рубль. Действуют все виды льгот, установленные для проезда пригородным железнодорожным транспортом, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

