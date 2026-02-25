Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Москва (Курский вокзал) - БАЛАКОВО

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MICHURINSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 13м
Общее время в пути
от 17ч 17м		 Выбрать
Станция пересадки
BOGOYAVLENSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 16м
Общее время в пути
от 17ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
SARATOV
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 8м
Общее время в пути
от 17ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
UZUNOVO
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 17м
Общее время в пути
от 19ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
RANENBURG
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 27м
Общее время в пути
от 18ч 55м		 Выбрать
Станция пересадки
MILOSLAVSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 32м
Общее время в пути
от 20ч 16м		 Выбрать
Станция пересадки
TAMBOV
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 26м
Общее время в пути
от 18ч 32м		 Выбрать
Станция пересадки
PAVELETS
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 17м
Общее время в пути
от 19ч 46м		 Выбрать
Станция пересадки
KIRSANOV
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 18м
Общее время в пути
от 19ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
NIKIFOROVKA
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 21м
Общее время в пути
от 18ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
RTISHCHEVO
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 50м
Общее время в пути
от 18ч 46м		 Выбрать
Станция пересадки
TAMALA
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 19м
Общее время в пути
от 19ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
ATKARSK
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 25м
Общее время в пути
от 19ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
TROEKUROVO
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 48м
Общее время в пути
от 20ч 16м		 Выбрать
