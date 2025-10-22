|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
VITEBSKВыбрать
|
Время пересадкиот 19ч 32м
|
Общее время в путиот 10ч 29м
|Выбрать
|
Станция пересадки
DNOВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 13м
|
Общее время в путиот 7ч 21м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NOVOSOKOLNIKIВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 17м
|
Общее время в путиот 6ч 54м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ORSHAВыбрать
|
Время пересадкиот 16ч 56м
|
Общее время в путиот 13ч 5м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BATETSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 20ч 36м
|
Общее время в путиот 7ч 54м
|Выбрать