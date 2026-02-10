Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Станции пересадки ТОМСК 2 - Челябинск

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
YURGA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 1м
Общее время в пути
от 1дн 4ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
TAYGA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 58м
Общее время в пути
от 1дн 4ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 21м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 28м
Общее время в пути
от 1дн 3ч 12м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 11м
Общее время в пути
от 1дн 5ч 23м		 Выбрать
Станция пересадки
BOGDANOVICH
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 8м
Общее время в пути
от 1дн 8ч 32м		 Выбрать
Станция пересадки
BARABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 26м
Общее время в пути
от 1дн 2ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
OMSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 52м
Общее время в пути
от 1дн 1ч 22м		 Выбрать
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 17м
Общее время в пути
от 1дн 3ч 2м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 10м
Общее время в пути
от 1дн 2ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
BOLOTNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 28м
Общее время в пути
от 1дн 4ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
BELOVO
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 30м
Общее время в пути
от 1дн 15ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
TOPKI
Выбрать
Время пересадки
от 22ч 8м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
KISELEVSK
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 13м
Общее время в пути
от 1дн 18ч 10м		 Выбрать
