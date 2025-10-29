Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки НОВОСИБИРСК-ВОСТОЧНЫЙ - МОШКОВО

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
YURGA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 34м
Общее время в пути
от 3ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
BOLOTNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 4м
Общее время в пути
от 2ч 47м		 Выбрать
Станция пересадки
BARABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 33м
Общее время в пути
от 9ч 2м		 Выбрать
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 56м
Общее время в пути
от 12ч 18м		 Выбрать
Станция пересадки
TAYGA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 13м
Общее время в пути
от 5ч 47м		 Выбрать
Станция пересадки
OMSK
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 6м
Общее время в пути
от 17ч 47м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 2м
Общее время в пути
от 14ч 6м		 Выбрать
Станция пересадки
CHANIE
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 21м
Общее время в пути
от 13ч 4м		 Выбрать
Станция пересадки
BOGOTOL
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 12м
Общее время в пути
от 15ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
ACHINSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 9м
Общее время в пути
от 17ч 22м		 Выбрать
Станция пересадки
ANZHERSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 35м
Общее время в пути
от 6ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNOYARSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 25м
Общее время в пути
от 23ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
MARIINSK
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 41м
Общее время в пути
от 10ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
TYAZHIN
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 29м
Общее время в пути
от 13ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 25м
Общее время в пути
от 1дн 19ч 35м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
strakhovka-online.ru
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Тихие вагоны: зоны без разговоров для комфортной работы и отдыха Тихие вагоны: зоны без разговоров для комфортной работы и отдыха
Машинист будущего: как меняется профессия с приходом автоматизации Машинист будущего: как меняется профессия с приходом автоматизации
Забыли вещи в поезде? Новая система поможет их найти за минуты Забыли вещи в поезде? Новая система поможет их найти за минуты
Вокзальные гостиницы-капсулы: недорогой ночлег для транзитных пассажиров Вокзальные гостиницы-капсулы: недорогой ночлег для транзитных пассажиров
Новые составы выдерживают экстремальные морозы до -50°C Новые составы выдерживают экстремальные морозы до -50°C
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru