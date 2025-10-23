Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки КРАСНОДАР 1 - Белгород

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 16м
Общее время в пути
от 1дн 1ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
TULA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 20м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 34м		 Выбрать
Станция пересадки
OREL
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 58м
Общее время в пути
от 1дн 4ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
KURSK
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 50м
Общее время в пути
от 1дн 1ч		 Выбрать
Станция пересадки
ST PETERSBURG
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 35м
Общее время в пути
от 2дн 22м		 Выбрать
Станция пересадки
VORONEZ
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 13м
Общее время в пути
от 17ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
TVER
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 46м
Общее время в пути
от 1дн 13ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 4м
Общее время в пути
от 1дн 16ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
MICHURINSK
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 17м
Общее время в пути
от 1дн 2ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
OKULOVKA
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 12м
Общее время в пути
от 1дн 18ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
M VISHERA
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 15м
Общее время в пути
от 1дн 19ч 58м		 Выбрать
Станция пересадки
GRYAZI
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 40м
Общее время в пути
от 23ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
MTSENSK
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 26м
Общее время в пути
от 1дн 7ч 2м		 Выбрать
Станция пересадки
CHUDOVO-MOSKOVSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 57м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
VYSHNY VOLOCHOK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 36м
Общее время в пути
от 1дн 15ч 46м		 Выбрать
Станция пересадки
YELETS
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 24м
Общее время в пути
от 1дн 5ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
EFREMOV
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 37м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
UZLOVAYA
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 7м
Общее время в пути
от 1дн 13ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
USMAN
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 55м
Общее время в пути
от 1дн 4ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
RAEVKA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 59м
Общее время в пути
от 3дн 1ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
SAMARA
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 21м
Общее время в пути
от 2дн 10ч 34м		 Выбрать
Станция пересадки
BUGURUSLAN
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 19м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
PRIYUTOVO
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 15м
Общее время в пути
от 2дн 22ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
SHAFRANOVO
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 44м
Общее время в пути
от 3дн 1ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
ABDULINO
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 26м
Общее время в пути
от 2дн 21ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
AKSAKOVO
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 33м
Общее время в пути
от 2дн 23ч 22м		 Выбрать
Станция пересадки
SHCHUCHE
Выбрать
Время пересадки
от 22ч 11м
Общее время в пути
от 4дн 6ч 44м		 Выбрать
Станция пересадки
SHUMIHA
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 5м
Общее время в пути
от 4дн 7ч 50м		 Выбрать
Станция пересадки
PETROPAVLOVSK
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 31м
Общее время в пути
от 4дн 20ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
MISHKINO
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 54м
Общее время в пути
от 4дн 9ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
YURGAMIESH
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 55м
Общее время в пути
от 4дн 10ч		 Выбрать
Станция пересадки
VARGASHI
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 20м
Общее время в пути
от 4дн 13ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
LEBYAZHYA-SIBIRSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 9м
Общее время в пути
от 4дн 14ч 46м		 Выбрать
Станция пересадки
MAKUSHINO
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 50м
Общее время в пути
от 4дн 16ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
PETUHOVO
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 33м
Общее время в пути
от 4дн 17ч 22м		 Выбрать
Станция пересадки
KURGAN
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 14м
Общее время в пути
от 4дн 11ч 41м		 Выбрать
Станция пересадки
ISILKUL
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 44м
Общее время в пути
от 5дн 1ч 11м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
cheap-flights.app
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Забыли вещи в поезде? Новая система поможет их найти за минуты Забыли вещи в поезде? Новая система поможет их найти за минуты
Вокзальные гостиницы-капсулы: недорогой ночлег для транзитных пассажиров Вокзальные гостиницы-капсулы: недорогой ночлег для транзитных пассажиров
Новые составы выдерживают экстремальные морозы до -50°C Новые составы выдерживают экстремальные морозы до -50°C
Подземные вокзалы: как архитекторы экономят городское пространство Подземные вокзалы: как архитекторы экономят городское пространство
Поезда-отели: новый формат длительных путешествий Поезда-отели: новый формат длительных путешествий
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru