Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки КРАСНОДАР 1 - ПЕРМЬ 2

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 10м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSTOV
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 11м
Общее время в пути
от 2дн 8ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 54м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSSOSH
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 21м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
VERESHCHAGINO
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 57м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
LISKI
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 43м
Общее время в пути
от 2дн 3ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
HOSTA
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 56м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
LOOE
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 5м
Общее время в пути
от 2дн 17ч 3м		 Выбрать
Станция пересадки
LAZAREVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 48м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
SOCHI
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 56м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
ADLER
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 29м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
STAROMINSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 29м
Общее время в пути
от 2дн 9ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
KANEVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 16м
Общее время в пути
от 2дн 10ч 2м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
hotels-info.com
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Поезда с пониженным уровнем шума: тишина даже на высокой скорости Поезда с пониженным уровнем шума: тишина даже на высокой скорости
Умные турникеты сканируют билет за 0,3 секунды: как это работает и что это меняет Умные турникеты сканируют билет за 0,3 секунды: как это работает и что это меняет
Железнодорожный абонемент: безлимитные поездки на месяц Железнодорожный абонемент: безлимитные поездки на месяц
Ночное освещение на платформах стало ярче и безопаснее Ночное освещение на платформах стало ярче и безопаснее
Электронные очереди в кассы: бронируйте время обслуживания заранее Электронные очереди в кассы: бронируйте время обслуживания заранее
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru