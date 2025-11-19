Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки СИМФЕРОПОЛЬ ПАСС - СТАРЫЙ ОСКОЛ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 45м
Общее время в пути
от 1дн 15ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
MICHURINSK
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 21м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
GRYAZI
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 47м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 18м		 Выбрать
Станция пересадки
VORONEZ
Выбрать
Время пересадки
от 22ч 3м
Общее время в пути
от 1дн 3ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
SAMARA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 37м
Общее время в пути
от 2дн 19ч 14м		 Выбрать
Станция пересадки
CHAPAEVSK
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 8м
Общее время в пути
от 2дн 17ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOKUIBYSHEVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 24м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
SIEZRAN
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 50м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
CHELYABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 37м
Общее время в пути
от 4дн 10ч 14м		 Выбрать
Станция пересадки
CHEBARKUL
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 19м
Общее время в пути
от 4дн 7ч 32м		 Выбрать
Станция пересадки
BERDYAUSH
Выбрать
Время пересадки
от 20ч 35м
Общее время в пути
от 4дн 2ч 16м		 Выбрать
Станция пересадки
UST-KATAV
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 45м
Общее время в пути
от 3дн 23ч 6м		 Выбрать
Станция пересадки
MIASS
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 8м
Общее время в пути
от 4дн 6ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
ZLATOUST
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 31м
Общее время в пути
от 4дн 4ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
SULEYA
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 30м
Общее время в пути
от 4дн 1ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
VYAZOVAYA
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 10м
Общее время в пути
от 3дн 23ч 41м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
hotels-info.com
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Поезда на природном газе: дешевле и чище дизельных локомотивов Поезда на природном газе: дешевле и чище дизельных локомотивов
Система распознавания лиц ускорила прохождение контроля на вокзале Система распознавания лиц ускорила прохождение контроля на вокзале
Поезд-библиотека: книги в дорогу для любителей чтения Поезд-библиотека: книги в дорогу для любителей чтения
Железнодорожные туннели сквозь горы: как строят подземные магистрали Железнодорожные туннели сквозь горы: как строят подземные магистрали
Система оповещения для глухих: инклюзивность на железной дороге Система оповещения для глухих: инклюзивность на железной дороге
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru