|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
Станция пересадки
UFA
Время пересадки от 1ч 28м
Общее время в пути от 9ч 57м

Станция пересадки
SAMARA
Время пересадки от 1ч 23м
Общее время в пути от 17ч 46м

Станция пересадки
KROPACHEVO
Время пересадки от 1ч 2м
Общее время в пути от 10ч 27м

Станция пересадки
CHELYABINSK
Время пересадки от 1ч 35м
Общее время в пути от 16ч 15м

Станция пересадки
BERDYAUSH
Время пересадки от 1ч 22м
Общее время в пути от 10ч 24м

Станция пересадки
UST-KATAV
Время пересадки от 1ч 13м
Общее время в пути от 10ч 27м

Станция пересадки
MIASS
Время пересадки от 1ч 2м
Общее время в пути от 12ч 42м

Станция пересадки
VYAZOVAYA
Время пересадки от 1ч 13м
Общее время в пути от 10ч 28м

Станция пересадки
AKSAKOVO
Время пересадки от 1ч 48м
Общее время в пути от 10ч 26м

Станция пересадки
ASHA
Время пересадки от 1ч 57м
Общее время в пути от 10ч 29м

Станция пересадки
NOVOOTRADNAYA
Время пересадки от 1ч 7м
Общее время в пути от 15ч 10м

Станция пересадки
BUGURUSLAN
Время пересадки от 2ч 6м
Общее время в пути от 12ч 54м

Станция пересадки
POHVISTNEVO
Время пересадки от 1ч 25м
Общее время в пути от 13ч 33м

Станция пересадки
RAEVKA
Время пересадки от 1ч 58м
Общее время в пути от 10ч 35м

Станция пересадки
SULEYA
Время пересадки от 2ч 53м
Общее время в пути от 10ч 55м
