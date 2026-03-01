|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
Станция пересадки
CANAS
Время пересадки от 2ч 17м
Общее время в пути от 1дн 14ч 53м
|Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Время пересадки от 1ч 43м
Общее время в пути от 1дн 7м
|Выбрать
Станция пересадки
VYATSKIYE POLYANA
Время пересадки от 10ч 50м
Общее время в пути от 1дн 6ч 30м
|Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Время пересадки от 9ч 14м
Общее время в пути от 1дн 36м
|Выбрать
Станция пересадки
OMSK
Время пересадки от 4ч 52м
Общее время в пути от 23ч 40м
|Выбрать
Станция пересадки
KAZAN
Время пересадки от 6ч 46м
Общее время в пути от 1дн 10ч 44м
|Выбрать
Станция пересадки
MOSCOW
Время пересадки от 2ч 46м
Общее время в пути от 2дн 13ч 7м
|Выбрать
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Время пересадки от 4ч 17м
Общее время в пути от 1дн 9ч 48м
|Выбрать
Станция пересадки
BARABINSK
Время пересадки от 3ч 48м
Общее время в пути от 1дн 2ч 12м
|Выбрать
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOЕ
Время пересадки от 1ч 27м
Общее время в пути от 1дн 6м
|Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Время пересадки от 4ч 12м
Общее время в пути от 1дн 3ч 9м
|Выбрать
Станция пересадки
KIZNER
Время пересадки от 12ч 20м
Общее время в пути от 1дн 5ч 15м
|Выбрать
Станция пересадки
ISHIM
Время пересадки от 8ч 40м
Общее время в пути от 1дн 13м
|Выбрать
Станция пересадки
IRKUTSK
Время пересадки от 9ч 40м
Общее время в пути от 4дн 4ч 8м
|Выбрать