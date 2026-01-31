|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 4м
|
Общее время в путиот 16ч 42м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 30м
|
Общее время в путиот 17ч 32м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOSCOWВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 6м
|
Общее время в путиот 2дн 2ч 45м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAMIESHLOVВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 40м
|
Общее время в путиот 18ч 18м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VYATSKIYE POLYANAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 26м
|
Общее время в путиот 22ч 31м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BOGDANOVICHВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 57м
|
Общее время в путиот 17ч 43м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NOVOSIBIRSKВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 20м
|
Общее время в путиот 1дн 18ч 24м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAZANВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч
|
Общее время в путиот 1дн 2ч 59м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OMSKВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 22м
|
Общее время в путиот 1дн 1ч 29м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YANAULВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 28м
|
Общее время в путиот 17ч 56м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SARAPULВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 29м
|
Общее время в путиот 18ч 4м
|Выбрать
|
Станция пересадки
CHERNUSHKAВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 25м
|
Общее время в путиот 17ч 50м
|Выбрать
|
Станция пересадки
CANASВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 36м
|
Общее время в путиот 1дн 7ч 4м
|Выбрать
|
Станция пересадки
DRUZHININOВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 4м
|
Общее время в путиот 17ч 25м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NAZIEVAEVSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 55м
|
Общее время в путиот 21ч 38м
|Выбрать