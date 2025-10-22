|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
ZAOZERNAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 20м
|
Общее время в путиот 1дн 30м
|Выбрать
|
Станция пересадки
INGASHSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 11м
|
Общее время в путиот 18ч 37м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ILANSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 54м
|
Общее время в путиот 19ч 54м
|Выбрать
|
Станция пересадки
RESHOTIEВыбрать
|
Время пересадкиот 9ч 2м
|
Общее время в путиот 16ч 44м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KANSK-ENISEYSKIYВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 19м
|
Общее время в путиот 21ч 31м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KRASNOYARSKВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 33м
|
Общее время в путиот 1дн 6ч
|Выбрать
|
Станция пересадки
UYARВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 42м
|
Общее время в путиот 1дн 1ч 56м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TINSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 19ч 27м
|
Общее время в путиот 17ч 51м
|Выбрать