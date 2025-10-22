|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
KRASNOYARSKВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 15м
|
Общее время в путиот 18ч 50м
|Выбрать
|
Станция пересадки
UYARВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 31м
|
Общее время в путиот 19ч 16м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NOVOSIBIRSKВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 17м
|
Общее время в путиот 1дн 3ч 55м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOSCOWВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 37м
|
Общее время в путиот 5дн 6ч 21м
|Выбрать
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 8м
|
Общее время в путиот 3дн 24м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PERMВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 33м
|
Общее время в путиот 3дн 12ч 8м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OMSKВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 53м
|
Общее время в путиот 1дн 21ч 39м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BALEZINOВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 11м
|
Общее время в путиот 3дн 19ч 30м
|Выбрать
|
Станция пересадки
GLAZOVВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 17м
|
Общее время в путиот 3дн 21ч 20м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KIROVВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 30м
|
Общее время в путиот 4дн 3ч 1м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SHARYAВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 9м
|
Общее время в путиот 4дн 13ч 38м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MANTUROVOВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 14м
|
Общее время в путиот 4дн 15ч 38м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NOMZHAВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 32м
|
Общее время в путиот 4дн 18ч
|Выбрать
|
Станция пересадки
SVECHAВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 35м
|
Общее время в путиот 4дн 9ч 29м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NIKOLO-POLOMAВыбрать
|
Время пересадкиот 7ч 2м
|
Общее время в путиот 4дн 18ч 30м
|Выбрать