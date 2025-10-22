Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки БАРНАУЛ - ТОМСК 1

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 24м
Общее время в пути
от 8ч 55м		 Выбрать
Станция пересадки
YURGA
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 32м
Общее время в пути
от 11ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
KISELEVSK
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 6м
Общее время в пути
от 15ч 46м		 Выбрать
Станция пересадки
ALTAYSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 35м
Общее время в пути
от 10ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
YASHKINO
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 36м
Общее время в пути
от 11ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
PROKOPEVSK
Выбрать
Время пересадки
от 22ч 13м
Общее время в пути
от 16ч 53м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOKUZNETSK
Выбрать
Время пересадки
от 20ч 31м
Общее время в пути
от 18ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
BERDSK
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 42м
Общее время в пути
от 11ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
BIYSK
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 48м
Общее время в пути
от 18ч 26м		 Выбрать
Станция пересадки
OVCHINNIKOVO
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 25м
Общее время в пути
от 13ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
GORDEEVO
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 40м
Общее время в пути
от 14ч 34м		 Выбрать
Станция пересадки
ZAGAYNOVO
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 6м
Общее время в пути
от 16ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 10м
Общее время в пути
от 1дн 3ч 50м		 Выбрать
Станция пересадки
CHEREPANOVO
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 49м
Общее время в пути
от 10ч		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
cheap-flights.app
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Забыли вещи в поезде? Новая система поможет их найти за минуты Забыли вещи в поезде? Новая система поможет их найти за минуты
Вокзальные гостиницы-капсулы: недорогой ночлег для транзитных пассажиров Вокзальные гостиницы-капсулы: недорогой ночлег для транзитных пассажиров
Новые составы выдерживают экстремальные морозы до -50°C Новые составы выдерживают экстремальные морозы до -50°C
Подземные вокзалы: как архитекторы экономят городское пространство Подземные вокзалы: как архитекторы экономят городское пространство
Поезда-отели: новый формат длительных путешествий Поезда-отели: новый формат длительных путешествий
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru