Станции пересадки БАРНАУЛ - Санкт-Петербург

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Время пересадки
от 1ч 2м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 1м
Станция пересадки
EKATERINBURG
Время пересадки
от 9ч 59м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 11м
Станция пересадки
YAROSLAVL
Время пересадки
от 7ч 4м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 19м
Станция пересадки
TYUMEN
Время пересадки
от 9ч 51м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 19м
Станция пересадки
ARZAMAS GOROD
Время пересадки
от 10ч 23м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 33м
Станция пересадки
KOTELNICH
Время пересадки
от 5ч 18м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 23м
Станция пересадки
BALEZINO
Время пересадки
от 4ч 49м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 58м
Станция пересадки
GLAZOV
Время пересадки
от 4ч 21м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 30м
Станция пересадки
KIROV
Время пересадки
от 5ч 11м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 12м
Станция пересадки
BUY
Время пересадки
от 10ч 13м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 57м
Станция пересадки
SHARYA
Время пересадки
от 10ч 15м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 55м
Станция пересадки
MANTUROVO
Время пересадки
от 10ч 6м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 4м
Станция пересадки
NEYA
Время пересадки
от 10ч 3м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 7м
Станция пересадки
NOMZHA
Время пересадки
от 10ч 3м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 7м
Станция пересадки
NIKOLO-POLOMA
Время пересадки
от 10ч 4м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 6м
Станция пересадки
ANTROPOVO
Время пересадки
от 10ч 5м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 5м
Станция пересадки
GALICH
Время пересадки
от 10ч 6м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 4м
Станция пересадки
BRANTOVKA
Время пересадки
от 10ч 2м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 8м
Станция пересадки
KUNGUR
Время пересадки
от 9ч 36м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 34м
Станция пересадки
TALITSA
Время пересадки
от 9ч 57м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 13м
Станция пересадки
ISHIM
Время пересадки
от 20ч 1м
Общее время в пути
от 2дн 21ч 25м
Станция пересадки
KAMIESHLOV
Время пересадки
от 9ч 58м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 12м
Станция пересадки
PERM
Время пересадки
от 9ч 57м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 13м
Станция пересадки
ELANSKIY
Время пересадки
от 20ч 19м
Общее время в пути
от 2дн 21ч 7м
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Время пересадки
от 17ч 33м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 40м
Станция пересадки
OMSK
Время пересадки
от 20ч 54м
Общее время в пути
от 2дн 20ч 32м
Станция пересадки
KALACHINSKAYA
Время пересадки
от 20ч 20м
Общее время в пути
от 2дн 21ч 6м
Станция пересадки
TATARSKAYA
Время пересадки
от 21ч 14м
Общее время в пути
от 2дн 20ч 12м
Станция пересадки
NAZIEVAEVSKAYA
Время пересадки
от 19ч 59м
Общее время в пути
от 2дн 21ч 27м
