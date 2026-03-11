Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Челябинск - АНЖЕРСКАЯ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 5м
Общее время в пути
от 1дн 3ч 41м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNOYARSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 15м
Общее время в пути
от 1дн 19ч 14м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 3м
Общее время в пути
от 1дн 24м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 14м
Общее время в пути
от 1дн 2ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
BARABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 21м
Общее время в пути
от 1дн 50м		 Выбрать
Станция пересадки
OMSK
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 23м
Общее время в пути
от 1дн 27м		 Выбрать
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 46м
Общее время в пути
от 1дн 1ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
ACHINSK
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 54м
Общее время в пути
от 1дн 12ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
AKSAKOVO
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 34м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 3м		 Выбрать
Станция пересадки
RAEVKA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 1м
Общее время в пути
от 2дн 3ч		 Выбрать
Станция пересадки
ABDULINO
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 47м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 50м		 Выбрать
Станция пересадки
MARIINSK
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 45м
Общее время в пути
от 1дн 5ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
BOGOTOL
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 53м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 41м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 42м
Общее время в пути
от 1дн 1ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
SAMARA
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 38м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 9м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
strakhovka-online.ru
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Как железнодорожники ремонтируют пути за одну ночь Как железнодорожники ремонтируют пути за одну ночь
Вокзальные фитнес-зоны: размялись перед долгой дорогой Вокзальные фитнес-зоны: размялись перед долгой дорогой
Вагоны для перевозки спортивного инвентаря: лыжи, сноуборды, велосипеды Вагоны для перевозки спортивного инвентаря: лыжи, сноуборды, велосипеды
Поезда с пониженным уровнем шума: тишина даже на высокой скорости Поезда с пониженным уровнем шума: тишина даже на высокой скорости
Умные турникеты сканируют билет за 0,3 секунды: как это работает и что это меняет Умные турникеты сканируют билет за 0,3 секунды: как это работает и что это меняет
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru