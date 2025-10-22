Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Челябинск - БАРНАУЛ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 55м
Общее время в пути
от 1дн 2ч		 Выбрать
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 12м
Общее время в пути
от 3дн 20ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
YURGA
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 45м
Общее время в пути
от 1дн 8ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 21м
Общее время в пути
от 1дн 5ч 47м		 Выбрать
Станция пересадки
TALITSA
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 58м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
TOBOLSK
Выбрать
Время пересадки
от 22ч 48м
Общее время в пути
от 1дн 18ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMIESHLOV
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 55м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
ULT YAGUN
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 38м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 32м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 25м		 Выбрать
Станция пересадки
DEMYANKA
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 36м
Общее время в пути
от 2дн 21м		 Выбрать
Станция пересадки
KUT-YAH
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 23м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 34м		 Выбрать
Станция пересадки
SURGUT
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 11м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 46м		 Выбрать
Станция пересадки
SALIEM
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 59м
Общее время в пути
от 2дн 3ч 58м		 Выбрать
Станция пересадки
PYT-YAH
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 12м
Общее время в пути
от 2дн 7ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 30м
Общее время в пути
от 1дн 8ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
ANZHERSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 26м
Общее время в пути
от 1дн 12ч 18м		 Выбрать
Станция пересадки
TAYGA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 37м
Общее время в пути
от 1дн 11ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
BOGDANOVICH
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 17м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 33м		 Выбрать
Станция пересадки
BOLOTNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 40м
Общее время в пути
от 1дн 8ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
TAYSHET
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 28м
Общее время в пути
от 3дн 4ч 16м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
rent-car.app
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Забыли вещи в поезде? Новая система поможет их найти за минуты Забыли вещи в поезде? Новая система поможет их найти за минуты
Вокзальные гостиницы-капсулы: недорогой ночлег для транзитных пассажиров Вокзальные гостиницы-капсулы: недорогой ночлег для транзитных пассажиров
Новые составы выдерживают экстремальные морозы до -50°C Новые составы выдерживают экстремальные морозы до -50°C
Подземные вокзалы: как архитекторы экономят городское пространство Подземные вокзалы: как архитекторы экономят городское пространство
Поезда-отели: новый формат длительных путешествий Поезда-отели: новый формат длительных путешествий
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru