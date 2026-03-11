|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
SAMARAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч
|
Общее время в путиот 20ч 25м
|Выбрать
|
Станция пересадки
UFAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч
|
Общее время в путиот 14ч 46м
|Выбрать
|
Станция пересадки
AKSAKOVOВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 5м
|
Общее время в путиот 15ч 26м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ABDULINOВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 1м
|
Общее время в путиот 15ч 21м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NOVOOTRADNAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 15м
|
Общее время в путиот 18ч 19м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BERDYAUSHВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 5м
|
Общее время в путиот 15ч 21м
|Выбрать
|
Станция пересадки
UST-KATAVВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 9м
|
Общее время в путиот 15ч 21м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ZLATOUSTВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 1м
|
Общее время в путиот 15ч 27м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VYAZOVAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 5м
|
Общее время в путиот 15ч 21м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MIASSВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 50м
|
Общее время в путиот 15ч 32м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KROPACHEVOВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 39м
|
Общее время в путиот 15ч 6м
|Выбрать
|
Станция пересадки
POHVISTNEVOВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 25м
|
Общее время в путиот 16ч 38м
|Выбрать
|
Станция пересадки
RAEVKAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 20м
|
Общее время в путиот 15ч 39м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ASHAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 19м
|
Общее время в путиот 15ч 40м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SULEYAВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч
|
Общее время в путиот 15ч 21м
|Выбрать