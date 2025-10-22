Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Челябинск - ЧЕРНУШКА

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
TYUMEN
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 23м
Общее время в пути
от 19ч 16м		 Выбрать
Станция пересадки
SIEZRAN
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 41м
Общее время в пути
от 1дн 17ч 6м		 Выбрать
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 5м
Общее время в пути
от 2дн 4ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
SENNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 1м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 53м		 Выбрать
Станция пересадки
TALITSA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 59м
Общее время в пути
от 15ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 51м
Общее время в пути
от 1дн 7ч 16м		 Выбрать
Станция пересадки
DEMYANKA
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 52м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
KUT-YAH
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 31м
Общее время в пути
от 1дн 15ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
SURGUT
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 36м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 22м		 Выбрать
Станция пересадки
SALIEM
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 12м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
SARATOV
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 43м
Общее время в пути
от 2дн 4ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
PETROV VAL
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 41м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 17м		 Выбрать
Станция пересадки
VOZROZHDENIE
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 10м
Общее время в пути
от 1дн 19ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
KULATKA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 20м
Общее время в пути
от 1дн 20ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
TOBOLSK
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 36м
Общее время в пути
от 1дн 4ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMIESHLOV
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 1м
Общее время в пути
от 13ч 50м		 Выбрать
Станция пересадки
ULT YAGUN
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 50м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
BARABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 6м
Общее время в пути
от 1дн 17ч 2м		 Выбрать
Станция пересадки
OMSK
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 20м
Общее время в пути
от 1дн 7ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
KALACHINSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 4м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 55м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 52м
Общее время в пути
от 1дн 12ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
CHANIE
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 41м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 16м		 Выбрать
Станция пересадки
VOLGOGRAD
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 22м
Общее время в пути
от 2дн 21ч 2м		 Выбрать
Станция пересадки
PENZA
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 40м
Общее время в пути
от 1дн 20ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
BOGDANOVICH
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 14м
Общее время в пути
от 12ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 17м
Общее время в пути
от 2дн 3ч 23м		 Выбрать
Станция пересадки
KARAMIESH
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 5м
Общее время в пути
от 2дн 10ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
ULYANOVSK
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 37м
Общее время в пути
от 1дн 15ч 44м		 Выбрать
Станция пересадки
YURGA
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 46м
Общее время в пути
от 2дн 9ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
PYT-YAH
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 52м
Общее время в пути
от 1дн 18ч 6м		 Выбрать
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 21м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 44м		 Выбрать
Станция пересадки
KARGAT
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 16м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
ANZHERSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 31м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
TAYGA
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 41м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 26м		 Выбрать
Станция пересадки
MARIINSK
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 54м
Общее время в пути
от 2дн 16ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
BOGOTOL
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 50м
Общее время в пути
от 2дн 22ч 17м		 Выбрать
Станция пересадки
ACHINSK
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 41м
Общее время в пути
от 3дн 26м		 Выбрать
Станция пересадки
CHULIEMSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 41м
Общее время в пути
от 2дн 10м		 Выбрать
Станция пересадки
IRKUTSK
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 37м
Общее время в пути
от 5дн 1ч		 Выбрать
Станция пересадки
ANGARSK
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 40м
Общее время в пути
от 4дн 23ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
ZIMA
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 22м
Общее время в пути
от 4дн 15ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
CHEREMHOVO
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 31м
Общее время в пути
от 4дн 20ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
NIZHNEUDINSK
Выбрать
Время пересадки
от 22ч 3м
Общее время в пути
от 4дн 7ч 4м		 Выбрать
Станция пересадки
ZALARI
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 45м
Общее время в пути
от 4дн 18ч 22м		 Выбрать
Станция пересадки
KUTULIK
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 39м
Общее время в пути
от 4дн 19ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
KUYTUN
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 19м
Общее время в пути
от 4дн 13ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
TULUN
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 32м
Общее время в пути
от 4дн 11ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
USOLE-SIBIRSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 37м
Общее время в пути
от 4дн 22ч 30м		 Выбрать
Станция пересадки
OTRADO-KUBANSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 55м
Общее время в пути
от 4дн 1ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
KAVKAZSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 28м
Общее время в пути
от 3дн 23ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
TIHORETSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 30м
Общее время в пути
от 3дн 21ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
ARMAVIR
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 52м
Общее время в пути
от 4дн 2ч 43м		 Выбрать
