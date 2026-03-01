|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 8м
|
Общее время в путиот 3дн 1ч 44м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 14м
|
Общее время в путиот 3дн 27м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOSCOWВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 41м
|
Общее время в путиот 5дн 9ч 45м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KAMIESHLOVВыбрать
|
Время пересадкиот 9ч 24м
|
Общее время в путиот 3дн 7ч 26м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PERMВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 34м
|
Общее время в путиот 3дн 14ч 21м
|Выбрать