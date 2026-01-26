Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Челябинск - ОРСК

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
SAMARA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 38м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 17м
Общее время в пути
от 19ч		 Выбрать
Станция пересадки
SIEZRAN
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 40м
Общее время в пути
от 1дн 12ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
CHAPAEVSK
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 10м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOKUIBYSHEVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 50м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
PENZA
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 47м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
KUZNETSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 47м
Общее время в пути
от 1дн 18ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
TOBOLSK
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 51м
Общее время в пути
от 1дн 15ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 50м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
RYAZAN
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 41м
Общее время в пути
от 2дн 7ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
KINEL
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 8м
Общее время в пути
от 1дн 7ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 37м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
DEMYANKA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 59м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 59м		 Выбрать
Станция пересадки
ORENBURG
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 33м
Общее время в пути
от 20ч 32м		 Выбрать
