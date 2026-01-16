|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
NOVOSIBIRSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч
|
Общее время в путиот 9ч 11м
|Выбрать
|
Станция пересадки
YURGAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 58м
|
Общее время в путиот 15ч 55м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KRASNOYARSKВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 35м
|
Общее время в путиот 1дн 12ч 20м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ANZHERSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 5м
|
Общее время в путиот 19ч 54м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TAYGAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 31м
|
Общее время в путиот 18ч 22м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MARIINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 57м
|
Общее время в путиот 23ч 18м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TYAZHINВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 44м
|
Общее время в путиот 1дн 2ч 9м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BOGOTOLВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 36м
|
Общее время в путиот 1дн 4ч 17м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ACHINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 29м
|
Общее время в путиот 1дн 6ч 24м
|Выбрать
|
Станция пересадки
UYARВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 40м
|
Общее время в путиот 1дн 18ч 13м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TAYSHETВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 13м
|
Общее время в путиот 2дн 5ч 13м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KOZULKAВыбрать
|
Время пересадкиот 12ч 31м
|
Общее время в путиот 1дн 8ч 54м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BOLOTNAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 19м
|
Общее время в путиот 15ч 21м
|Выбрать