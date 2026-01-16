|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
Станция пересадки
ST PETERSBURG
от 1ч 35м
от 1дн 1ч 20м

Станция пересадки
MOSCOW
от 1ч 27м
от 18ч 32м

Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
от 8ч 22м
от 4дн 22ч 4м

Станция пересадки
BARABINSK
от 16ч 11м
от 4дн 14ч 15м

Станция пересадки
KALACHINSKAYA
от 22ч 17м
от 4дн 8ч 9м

Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOЕ
от 18ч 36м
от 4дн 11ч 50м

Станция пересадки
TATARSKAYA
от 20ч 15м
от 4дн 10ч 11м
