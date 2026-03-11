Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Станции пересадки ЧУНА - УЛАН-УДЭ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
TAYSHET
Время пересадки
от 1ч 3м
Общее время в пути
от 21ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
ANZHERSKAYA
Время пересадки
от 1ч 10м
Общее время в пути
от 2дн 7ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
YURGA
Время пересадки
от 9ч 53м
Общее время в пути
от 2дн 11ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
TAYGA
Время пересадки
от 12ч 26м
Общее время в пути
от 2дн 8ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNOYARSK
Время пересадки
от 10ч 1м
Общее время в пути
от 1дн 11ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
MARIINSK
Время пересадки
от 1ч 59м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 50м		 Выбрать
Станция пересадки
INGASHSKAYA
Время пересадки
от 2ч 18м
Общее время в пути
от 1дн 1ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
ILANSKAYA
Время пересадки
от 1ч 17м
Общее время в пути
от 1дн 2ч 12м		 Выбрать
Станция пересадки
RESHOTIE
Время пересадки
от 3ч 39м
Общее время в пути
от 23ч 50м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Время пересадки
от 4ч 31м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
TYAZHIN
Время пересадки
от 4ч 2м
Общее время в пути
от 2дн 54м		 Выбрать
Станция пересадки
BOGOTOL
Время пересадки
от 6ч 17м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
ZAOZERNAYA
Время пересадки
от 2ч 7м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 2м		 Выбрать
Станция пересадки
KANSK-ENISEYSKIY
Время пересадки
от 4ч 29м
Общее время в пути
от 1дн 3ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
IRKUTSK
Время пересадки
от 1ч 33м
Общее время в пути
от 1дн 21м		 Выбрать
Станция пересадки
ANGARSK
Время пересадки
от 2ч
Общее время в пути
от 1дн 1ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
ZIMA
Время пересадки
от 3ч 2м
Общее время в пути
от 1дн 21м		 Выбрать
Станция пересадки
CHEREMHOVO
Время пересадки
от 2ч 7м
Общее время в пути
от 1дн 1ч 6м		 Выбрать
Станция пересадки
NIZHNEUDINSK
Время пересадки
от 3ч 41м
Общее время в пути
от 23ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
ZALARI
Время пересадки
от 2ч 22м
Общее время в пути
от 1дн 59м		 Выбрать
Станция пересадки
KUYTUN
Время пересадки
от 2ч 46м
Общее время в пути
от 1дн 37м		 Выбрать
Станция пересадки
TULUN
Время пересадки
от 2ч 59м
Общее время в пути
от 1дн 24м		 Выбрать
Станция пересадки
USOLE-SIBIRSKOE
Время пересадки
от 1ч 59м
Общее время в пути
от 1дн 1ч 14м		 Выбрать
Станция пересадки
UYAR
Время пересадки
от 1ч 4м
Общее время в пути
от 1дн 7ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
ACHINSK
Время пересадки
от 9ч 7м
Общее время в пути
от 1дн 20ч 23м		 Выбрать
Станция пересадки
BOLOTNAYA
Время пересадки
от 8ч 42м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
KOZULKA
Время пересадки
от 11ч 24м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 18м		 Выбрать
Станция пересадки
ALZAMAY
Время пересадки
от 4ч 13м
Общее время в пути
от 23ч 33м		 Выбрать
