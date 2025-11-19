|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
TAVDAВыбрать
|
Время пересадкиот 13ч 10м
|
Общее время в путиот 14ч 26м
|Выбрать
|
Станция пересадки
IRBITВыбрать
|
Время пересадкиот 21ч 57м
|
Общее время в путиот 5ч 39м
|Выбрать
|
Станция пересадки
USTE-AHAВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 18м
|
Общее время в путиот 22ч 18м
|Выбрать
|
Станция пересадки
AZANKAВыбрать
|
Время пересадкиот 14ч 46м
|
Общее время в путиот 12ч 50м
|Выбрать
|
Станция пересадки
SARAGULKAВыбрать
|
Время пересадкиот 16ч 6м
|
Общее время в путиот 11ч 30м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TURINSK-URALSKIYВыбрать
|
Время пересадкиот 18ч 27м
|
Общее время в путиот 9ч 9м
|Выбрать
|
Станция пересадки
LOPATKOVOВыбрать
|
Время пересадкиот 19ч 57м
|
Общее время в путиот 7ч 39м
|Выбрать
|
Станция пересадки
HUDYAKOVOВыбрать
|
Время пересадкиот 22ч 54м
|
Общее время в путиот 4ч 42м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MORTKAВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 33м
|
Общее время в путиот 21ч 3м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KUMINSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 38м
|
Общее время в путиот 18ч 58м
|Выбрать
|
Станция пересадки
LOBAZIHAВыбрать
|
Время пересадкиот 10ч 27м
|
Общее время в путиот 17ч 9м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MATYUSHINOВыбрать
|
Время пересадкиот 11ч 20м
|
Общее время в путиот 16ч 16м
|Выбрать