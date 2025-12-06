Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Екатеринбург - СЕРОВ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 40м
Общее время в пути
от 2дн 12ч 53м		 Выбрать
Станция пересадки
VLADIMIR
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 39м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
KOVROV 1
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 35м
Общее время в пути
от 2дн 3ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
KOTELNICH
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 55м
Общее время в пути
от 1дн 15ч 55м		 Выбрать
Станция пересадки
KIROV
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 6м
Общее время в пути
от 1дн 12ч 41м		 Выбрать
Станция пересадки
NIZHNY TAGIL
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 3м
Общее время в пути
от 6ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
VERHOTURE
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 30м
Общее время в пути
от 6ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
PERM
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 3м
Общее время в пути
от 19ч 54м		 Выбрать
Станция пересадки
GLAZOV
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 30м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 22м		 Выбрать
Станция пересадки
OUS
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 5м
Общее время в пути
от 13ч 30м		 Выбрать
Станция пересадки
PERSHINO
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 3м
Общее время в пути
от 11ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
IVDEL
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 18м
Общее время в пути
от 11ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
NIZHNY NOVGOROD
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 29м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
DZERZHINSK
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 4м
Общее время в пути
от 2дн 1ч 44м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
strakhovka-online.ru
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Спальные вагоны класса люкс: отель на колесах с душем и мини-баром Спальные вагоны класса люкс: отель на колесах с душем и мини-баром
Грузовые коридоры нового поколения разгрузили пассажирские линии Грузовые коридоры нового поколения разгрузили пассажирские линии
Исторические маршруты возрождаются: путешествие в прошлое на ретро-поезде Исторические маршруты возрождаются: путешествие в прошлое на ретро-поезде
Железнодорожные переезды исчезают: строительство путепроводов набирает темп Железнодорожные переезды исчезают: строительство путепроводов набирает темп
Поезд-кинотеатр: премьеры фильмов прямо в пути Поезд-кинотеатр: премьеры фильмов прямо в пути
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru