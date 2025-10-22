|Станция пересадки
Время пересадки
Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
от 1ч 38м
от 2дн 3ч 24м
Станция пересадки
TYUMEN
от 3ч 38м
от 3дн 1ч 40м
Станция пересадки
YANAUL
от 4ч 12м
от 2дн 13ч 18м
Станция пересадки
SARAPUL
от 4ч 22м
от 2дн 13ч 9м
Станция пересадки
CHERNUSHKA
от 4ч 9м
от 2дн 13ч 21м
Станция пересадки
KRASNOUFIMSK
от 4ч 1м
от 2дн 13ч 31м
Станция пересадки
KAZAN
от 3ч 30м
от 2дн 12ч 47м
Станция пересадки
VYATSKIYE POLYANA
от 4ч 11м
от 2дн 13ч 22м
Станция пересадки
ST PETERSBURG
от 7ч 35м
от 3дн 35м
Станция пересадки
ISHIM
от 1ч 8м
от 3дн 9ч 45м
