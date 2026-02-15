Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Станции пересадки Екатеринбург - ДЖАНКОЙ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Время пересадки
от 1ч 38м
Общее время в пути
от 2дн 1ч 44м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSTOV
Время пересадки
от 2ч 47м
Общее время в пути
от 2дн 8ч 47м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Время пересадки
от 2ч 41м
Общее время в пути
от 3дн 8ч 22м		 Выбрать
Станция пересадки
TAMAN
Время пересадки
от 1ч 28м
Общее время в пути
от 2дн 20ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
SIMFEROP P
Время пересадки
от 2ч 35м
Общее время в пути
от 3дн 1ч 3м		 Выбрать
Станция пересадки
KERCH-IUZHNAIA NOVYI P
Время пересадки
от 1ч 18м
Общее время в пути
от 2дн 21ч 30м		 Выбрать
Станция пересадки
VLADISLAV
Время пересадки
от 1ч 13м
Общее время в пути
от 2дн 21ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
LISKI
Время пересадки
от 4ч
Общее время в пути
от 2дн 5ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSSOSH
Время пересадки
от 3ч 53м
Общее время в пути
от 2дн 6ч 14м		 Выбрать
Станция пересадки
S KOLODEZ
Время пересадки
от 1ч 13м
Общее время в пути
от 2дн 21ч 30м		 Выбрать
Станция пересадки
TIMASHEVSKAYA
Время пересадки
от 2ч 13м
Общее время в пути
от 2дн 20ч 3м		 Выбрать
Станция пересадки
BAGEROVO
Время пересадки
от 1ч 12м
Общее время в пути
от 2дн 21ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
AGRYZ
Время пересадки
от 17ч 29м
Общее время в пути
от 2дн 18ч 6м		 Выбрать
