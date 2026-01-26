|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
SEROVВыбрать
|
Время пересадкиот 6ч 33м
|
Общее время в путиот 7ч 9м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NIZHNY TAGILВыбрать
|
Время пересадкиот 22ч 18м
|
Общее время в путиот 6ч 18м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NEVYANSKВыбрать
|
Время пересадкиот 21ч 28м
|
Общее время в путиот 7ч 8м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VERHOTUREВыбрать
|
Время пересадкиот 22ч 21м
|
Общее время в путиот 6ч 15м
|Выбрать
|
Станция пересадки
VERH-NEYVINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 21ч 15м
|
Общее время в путиот 7ч 21м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OUSВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 5м
|
Общее время в путиот 17ч 17м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PERSHINOВыбрать
|
Время пересадкиот 4ч 3м
|
Общее время в путиот 15ч 19м
|Выбрать
|
Станция пересадки
IVDELВыбрать
|
Время пересадкиот 5ч 18м
|
Общее время в путиот 14ч 4м
|Выбрать