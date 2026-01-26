Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Станции пересадки Екатеринбург - ПЕТРОПАВЛОВСК

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
OMSK
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 33м
Общее время в пути
от 15ч 44м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 9м
Общее время в пути
от 1дн 7ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 12м
Общее время в пути
от 21ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 3м
Общее время в пути
от 20ч 2м		 Выбрать
Станция пересадки
BARABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 11м
Общее время в пути
от 1дн 15м		 Выбрать
Станция пересадки
YURGA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 20м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 44м		 Выбрать
Станция пересадки
KALACHINSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 39м
Общее время в пути
от 19ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
ANZHERSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 21м
Общее время в пути
от 1дн 18ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
TAYGA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 28м
Общее время в пути
от 1дн 16ч 55м		 Выбрать
Станция пересадки
MARIINSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 32м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
CHELYABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 48м
Общее время в пути
от 11ч 47м		 Выбрать
Станция пересадки
VOLGOGRAD
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 10м
Общее время в пути
от 3дн 8ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
PETROV VAL
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 20м
Общее время в пути
от 3дн 1ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
BOGOTOL
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 59м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 9м
Общее время в пути
от 3дн 47м		 Выбрать
