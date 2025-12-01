|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
Станция пересадки
USTE-AHA
от 5ч 18м
от 16ч 4м
Станция пересадки
MORTKA
от 6ч 33м
от 14ч 49м
Станция пересадки
KUMINSKAYA
от 8ч 38м
от 12ч 44м
Станция пересадки
LOBAZIH
от 10ч 27м
от 10ч 55м
Станция пересадки
MATYUSHINO
от 11ч 20м
от 10ч 2м
