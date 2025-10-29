|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
ROSTOV
Время пересадкиот 2ч 47м
Общее время в путиот 12ч 18м
LISKI
Время пересадкиот 1ч 23м
Общее время в путиот 1дн 6ч 27м
ROSSOSH
Время пересадкиот 1ч 16м
Общее время в путиот 1дн 2ч 30м
HOSTA
Время пересадкиот 1ч 29м
Общее время в путиот 17ч 3м
LAZAREVSKAYA
Время пересадкиот 4ч 46м
Общее время в путиот 13ч 44м
SOCHI
Время пересадкиот 2ч 19м
Общее время в путиот 16ч 9м
ADLER
Время пересадкиот 1ч 5м
Общее время в путиот 17ч 27м
LOOE
Время пересадкиот 3ч 14м
Общее время в путиот 15ч 18м
TUAPSE
Время пересадкиот 6ч 18м
Общее время в путиот 12ч 12м
SHAHTNAYA
Время пересадкиот 3ч 8м
Общее время в путиот 17ч 54м
NOVOCHERKASSK
Время пересадкиот 5ч 24м
Общее время в путиот 16ч 5м
KAMENSKAYA
Время пересадкиот 2ч 26м
Общее время в путиот 21ч 11м
VORONEZ
Время пересадкиот 2ч 44м
Общее время в путиот 1дн 9ч 1м
SULIN
Время пересадкиот 2ч 5м
Общее время в путиот 19ч 6м
MILLEROVO
Время пересадкиот 1ч 21м
Общее время в путиот 23ч 50м
