|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Время пересадки от 8ч 46м
Общее время в пути от 2дн 13ч 9м

Станция пересадки
YURGA
Время пересадки от 8ч 17м
Общее время в пути от 2дн 14ч 23м

Станция пересадки
KRASNOYARSK
Время пересадки от 9ч 9м
Общее время в пути от 2дн 12ч 22м

Станция пересадки
OMSK
Время пересадки от 2ч 38м
Общее время в пути от 3дн 10ч 11м

Станция пересадки
KALACHINSKAYA
Время пересадки от 5ч 15м
Общее время в пути от 3дн 7ч 34м

Станция пересадки
ANZHERSKAYA
Время пересадки от 8ч 28м
Общее время в пути от 2дн 14ч 44м

Станция пересадки
TAYGA
Время пересадки от 8ч 27м
Общее время в пути от 2дн 14ч 45м

Станция пересадки
MARIINSK
Время пересадки от 8ч 46м
Общее время в пути от 2дн 14ч 26м

Станция пересадки
TYAZHIN
Время пересадки от 8ч 18м
Общее время в пути от 2дн 14ч 54м

Станция пересадки
BOGOTOL
Время пересадки от 8ч 13м
Общее время в пути от 2дн 14ч 59м

Станция пересадки
KOZULKA
Время пересадки от 8ч 17м
Общее время в пути от 2дн 14ч 55м

Станция пересадки
ACHINSK
Время пересадки от 8ч 22м
Общее время в пути от 2дн 14ч 50м

Станция пересадки
UYAR
Время пересадки от 9ч 3м
Общее время в пути от 2дн 14ч 9м

Станция пересадки
TATARSKAYA
Время пересадки от 8ч 41м
Общее время в пути от 3дн 4ч 8м

Станция пересадки
BOLOTNAYA
Время пересадки от 13ч 36м
Общее время в пути от 2дн 14ч 32м

Станция пересадки
ZVEZDNAYA
Время пересадки от 4ч 2м
Общее время в пути от 2дн 19ч 10м

Станция пересадки
NIYA
Время пересадки от 4ч 4м
Общее время в пути от 2дн 19ч 8м

Станция пересадки
NEBEL
Время пересадки от 4ч 2м
Общее время в пути от 2дн 19ч 10м

Станция пересадки
KIRENGA
Время пересадки от 4ч 8м
Общее время в пути от 2дн 19ч 4м

Станция пересадки
ULKAN
Время пересадки от 3ч 51м
Общее время в пути от 2дн 19ч 21м

Станция пересадки
SEVEROBAYKALSK
Время пересадки от 4ч 6м
Общее время в пути от 2дн 19ч 6м

Станция пересадки
TAYSHET
Время пересадки от 7ч 9м
Общее время в пути от 2дн 16ч 3м

Станция пересадки
LENA
Время пересадки от 4ч 7м
Общее время в пути от 2дн 19ч 5м

Станция пересадки
VIHOREVKA
Время пересадки от 5ч 32м
Общее время в пути от 2дн 17ч 40м

Станция пересадки
SOSNOVIEE RODNIKI
Время пересадки от 5ч 14м
Общее время в пути от 2дн 17ч 58м

Станция пересадки
CHUNA
Время пересадки от 5ч 17м
Общее время в пути от 2дн 17ч 55м

Станция пересадки
BRATSK
Время пересадки от 3ч 44м
Общее время в пути от 2дн 17ч 10м

Станция пересадки
KEZHEMSKAYA
Время пересадки от 4ч 35м
Общее время в пути от 2дн 18ч 37м

Станция пересадки
VIDIM
Время пересадки от 4ч 32м
Общее время в пути от 2дн 18ч 40м

Станция пересадки
KORSHUNIKHA-ANGARSK
Время пересадки от 4ч 41м
Общее время в пути от 2дн 18ч 31м
