Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки ИНТА 1 - КИРОВ ПАСС

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 6м
Общее время в пути
от 1дн 23ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
KOTELNICH
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 33м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 20м		 Выбрать
Станция пересадки
YAROSLAVL
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 36м
Общее время в пути
от 1дн 18ч 6м		 Выбрать
Станция пересадки
SHAHUNYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 22м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 17м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSTOV-YAROSLAVSKIY
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 1м
Общее время в пути
от 1дн 20ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
UREN
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 34м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
ALEKSANDROV
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 31м
Общее время в пути
от 1дн 23ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
DANILOV
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 53м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 53м		 Выбрать
Станция пересадки
NIZHNY NOVGOROD
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 53м
Общее время в пути
от 1дн 14ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
VOLOGDA
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 14м
Общее время в пути
от 1дн 12ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
SIVAYA MASKA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 53м
Общее время в пути
от 1дн 8ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
MARKOV
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 15м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 53м		 Выбрать
Станция пересадки
KOTLAS
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 31м
Общее время в пути
от 23ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
PIZHMA
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 10м
Общее время в пути
от 1дн 8ч 26м		 Выбрать
Станция пересадки
ST PETERSBURG
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 30м
Общее время в пути
от 2дн 13ч 33м		 Выбрать
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

