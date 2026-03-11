Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки ИЖЕВСК - САРАНСК

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
AGRYZ
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 8м
Общее время в пути
от 14ч 17м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNIEY UZEL
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 40м
Общее время в пути
от 16ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 53м
Общее время в пути
от 1дн 59м		 Выбрать
Станция пересадки
PENZA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 43м
Общее время в пути
от 23ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
RUZAEVKA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 10м
Общее время в пути
от 18ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
VYATSKIYE POLYANA
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 53м
Общее время в пути
от 14ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
KAZAN
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 8м
Общее время в пути
от 14ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
CANAS
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 38м
Общее время в пути
от 13ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
TALOVAYA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 46м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 25м		 Выбрать
Станция пересадки
POVORINO
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 5м
Общее время в пути
от 1дн 16ч 46м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOHOPERSK
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 41м
Общее время в пути
от 1дн 19ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
EVDAKOVO
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 3м
Общее время в пути
от 2дн 1ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
BALASHOV
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 42м
Общее время в пути
от 1дн 12ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
SERDOBSK
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 30м
Общее время в пути
от 1дн 5ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
RTISHCHEVO
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 35м
Общее время в пути
от 1дн 7ч 16м		 Выбрать
