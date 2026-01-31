Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Станции пересадки КАРТАЛЫ 1 - МАГНИТОГОРСК ПАСС

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
BELORETSK
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 16м
Общее время в пути
от 7ч 29м		 Выбрать
Станция пересадки
INZER
Выбрать
Время пересадки
от 15ч 51м
Общее время в пути
от 10ч 54м		 Выбрать
Станция пересадки
YUSHA
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 35м
Общее время в пути
от 9ч 10м		 Выбрать
Станция пересадки
SARATOV
Выбрать
Время пересадки
от 18ч 5м
Общее время в пути
от 2дн 8ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
VOLGOGRAD
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 44м
Общее время в пути
от 3дн 1м		 Выбрать
Станция пересадки
PETROV VAL
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 32м
Общее время в пути
от 2дн 17ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
ANISOVKA
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 42м
Общее время в пути
от 2дн 7ч 3м		 Выбрать
Станция пересадки
ZOLOTAYA STEP
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 39м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 6м		 Выбрать
Станция пересадки
MOKROUS
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 53м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
URBAH
Выбрать
Время пересадки
от 22ч 38м
Общее время в пути
от 2дн 4ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
PRIYUTOVO
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 30м
Общее время в пути
от 1дн 1ч 15м		 Выбрать
Станция пересадки
RAEVKA
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 43м
Общее время в пути
от 22ч 2м		 Выбрать
Станция пересадки
AKSAKOVO
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 16м
Общее время в пути
от 1дн 29м		 Выбрать
Станция пересадки
CHISHMIE
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 34м
Общее время в пути
от 20ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
HOSTA
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 23м
Общее время в пути
от 4дн 21ч 22м		 Выбрать
