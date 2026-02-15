Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Казань - АРЗАМАС 1

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
CANAS
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 10м
Общее время в пути
от 5ч 9м
Станция пересадки
MOORE
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 4м
Общее время в пути
от 8ч 22м
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 56м
Общее время в пути
от 16ч 33м
Станция пересадки
SERGACH
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 14м
Общее время в пути
от 5ч 21м
Станция пересадки
NAVASHINO
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 10м
Общее время в пути
от 7ч 52м
Станция пересадки
SHUMERLYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 13м
Общее время в пути
от 5ч 28м
Станция пересадки
AGRYZ
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 1м
Общее время в пути
от 14ч 16м
Станция пересадки
ZELENY DOL
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 20м
Общее время в пути
от 5ч 33м
Станция пересадки
VEKOVKA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 8м
Общее время в пути
от 10ч 22м
Станция пересадки
VYATSKIYE POLYANA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 7м
Общее время в пути
от 10ч 17м
Станция пересадки
KIZNER
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 31м
Общее время в пути
от 11ч 39м
Станция пересадки
MOZHGA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 44м
Общее время в пути
от 13ч 11м
Станция пересадки
VURNARIE
Выбрать
Время пересадки
от 4ч 5м
Общее время в пути
от 5ч 38м
Станция пересадки
PILNA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 14м
Общее время в пути
от 5ч 34м
Станция пересадки
YANAUL
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 30м
Общее время в пути
от 18ч 52м
