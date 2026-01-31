Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Казань - КУРСК

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
MOSCOW
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 13м
Общее время в пути
от 16ч 32м		 Выбрать
Станция пересадки
ST PETERSBURG
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 40м
Общее время в пути
от 1дн 12ч 6м		 Выбрать
Станция пересадки
TVER
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 45м
Общее время в пути
от 1дн 1ч 4м		 Выбрать
Станция пересадки
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 36м
Общее время в пути
от 1дн 4ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
OKULOVKA
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 53м
Общее время в пути
от 1дн 5ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
M VISHERA
Выбрать
Время пересадки
от 11ч 22м
Общее время в пути
от 1дн 7ч 27м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSTOV
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 11м
Общее время в пути
от 2дн 4м		 Выбрать
Станция пересадки
VYSHNY VOLOCHOK
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 24м
Общее время в пути
от 1дн 3ч 37м		 Выбрать
Станция пересадки
CHUDOVO-MOSKOVSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 18м
Общее время в пути
от 1дн 8ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSSOSH
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 28м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
SHAHTNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 44м
Общее время в пути
от 1дн 22ч 50м		 Выбрать
Станция пересадки
LIHAI
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 29м
Общее время в пути
от 1дн 17ч 46м		 Выбрать
Станция пересадки
KUTEYNIKOVO
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 20м
Общее время в пути
от 1дн 13ч 44м		 Выбрать
Станция пересадки
LISKI
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 2м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 2м		 Выбрать
Станция пересадки
ZVEREVO
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 46м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
MILLEROVO
Выбрать
Время пересадки
от 21ч 52м
Общее время в пути
от 1дн 16ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMENSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 49м
Общее время в пути
от 1дн 18ч 54м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
hotels-info.com
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Железнодорожный тариф для студентов: скидки до 50% на проезд Железнодорожный тариф для студентов: скидки до 50% на проезд
Снегоуборочная техника нового поколения очищает пути за рекордное время Снегоуборочная техника нового поколения очищает пути за рекордное время
Железнодорожные станции становятся центрами возобновляемой энергии Железнодорожные станции становятся центрами возобновляемой энергии
Вокзальные камеры видеонаблюдения с ИИ распознают подозрительное поведение Вокзальные камеры видеонаблюдения с ИИ распознают подозрительное поведение
Бизнес-класс в электричках: комфорт для пригородных пассажиров Бизнес-класс в электричках: комфорт для пригородных пассажиров
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru