|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
MOSCOW
Время пересадкиот 4ч 3м
Общее время в путиот 1дн 15ч 6м
EKATERINBURG
Время пересадкиот 9ч 27м
Общее время в путиот 1дн 5ч 3м
SIEZRAN
Время пересадкиот 8ч 13м
Общее время в путиот 1дн 22м
BOGDANOVICH
Время пересадкиот 3ч 52м
Общее время в путиот 1дн 12ч 22м
UST-YUGAN
Время пересадкиот 2ч 47м
Общее время в путиот 2дн 18ч 31м
ELANSKIY
Время пересадкиот 2ч 59м
Общее время в путиот 1дн 13ч 15м
PYT-YAH
Время пересадкиот 3ч 52м
Общее время в путиот 2дн 17ч 19м
VOLGOGRAD
Время пересадкиот 22ч 43м
Общее время в путиот 2дн 6ч 52м
PENZA
Время пересадкиот 11ч 30м
Общее время в путиот 1дн 9ч 31м
TYUMEN
Время пересадкиот 2ч 7м
Общее время в путиот 1дн 19ч 16м
TALITSA
Время пересадкиот 5ч 49м
Общее время в путиот 1дн 15ч 34м
UST-TAVDA
Время пересадкиот 19ч 33м
Общее время в путиот 2дн 2ч 3м
TOBOLSK
Время пересадкиот 16ч 56м
Общее время в путиот 2дн 4ч 40м
ULT YAGUN
Время пересадкиот 21ч 5м
Общее время в путиот 3дн 18м
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
Время пересадкиот 14ч 2м
Общее время в путиот 2дн 7ч 34м
PUROVSK
Время пересадкиот 22ч 52м
Общее время в путиот 3дн 22ч 44м
SIEVDARMA
Время пересадкиот 19ч 57м
Общее время в путиот 4дн 1ч 39м
KOROTCHAEVO
Время пересадкиот 16ч 28м
Общее время в путиот 4дн 5ч 8м
NOVIEY URENGOY
Время пересадкиот 12ч 25м
Общее время в путиот 4дн 9ч 11м
DEMYANKA
Время пересадкиот 11ч 7м
Общее время в путиот 2дн 10ч 29м
KUT-YAH
Время пересадкиот 6ч
Общее время в путиот 2дн 15ч 36м
SURGUT
Время пересадкиот 19ч 1м
Общее время в путиот 2дн 21ч 15м
SALIEM
Время пересадкиот 7ч 35м
Общее время в путиот 2дн 14ч 1м
PROLETARSKAYA
Время пересадкиот 8ч 9м
Общее время в путиот 2дн 22ч 18м
KUBERLE
Время пересадкиот 10ч 16м
Общее время в путиот 2дн 20ч 11м
SALSK
Время пересадкиот 6ч 53м
Общее время в путиот 2дн 23ч 34м
TIHORETSKAYA
Время пересадкиот 6ч 24м
Общее время в путиот 3дн 6ч 19м
BELOGLINSKAYA
Время пересадкиот 3ч 16м
Общее время в путиот 3дн 3ч 11м
