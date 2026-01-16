Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Станции пересадки КИНЕЛЬ - ЖИГУЛЕВСКОЕ МОРЕ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
SIEZRAN
Время пересадки
от 2ч 37м
Общее время в пути
от 5ч 51м
Станция пересадки
KUZNETSK
Время пересадки
от 4ч 20м
Общее время в пути
от 9ч 48м
Станция пересадки
SAMARA
Время пересадки
от 1ч 8м
Общее время в пути
от 2ч 26м
Станция пересадки
PENZA
Время пересадки
от 1ч 28м
Общее время в пути
от 13ч 16м
Станция пересадки
ZHIGULEVSK
Время пересадки
от 4ч 33м
Общее время в пути
от 3ч 59м
Станция пересадки
CHELYABINSK
Время пересадки
от 8ч
Общее время в пути
от 1дн 14ч 30м
Станция пересадки
BERDYAUSH
Время пересадки
от 15ч 57м
Общее время в пути
от 1дн 6ч 33м
Станция пересадки
MIASS
Время пересадки
от 11ч 27м
Общее время в пути
от 1дн 11ч 3м
Станция пересадки
ZLATOUST
Время пересадки
от 13ч 52м
Общее время в пути
от 1дн 8ч 38м
Станция пересадки
SULEYA
Время пересадки
от 16ч 53м
Общее время в пути
от 1дн 5ч 37м
Станция пересадки
ASEEVSKAYA
Время пересадки
от 17ч 43м
Общее время в пути
от 12ч 35м
Станция пересадки
CHAADAEVKA
Время пересадки
от 18ч 22м
Общее время в пути
от 11ч 57м
Станция пересадки
KLYUCHIKI
Время пересадки
от 21ч 10м
Общее время в пути
от 9ч 7м
Станция пересадки
NOVOSPASSKOE
Время пересадки
от 22ч 18м
Общее время в пути
от 7ч 55м
