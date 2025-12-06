Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки КИРОВ ПАСС - Москва (Курский вокзал)

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
VLADIMIR
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 7м
Общее время в пути
от 10ч 14м		 Выбрать
Станция пересадки
NIZHNY NOVGOROD
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 32м
Общее время в пути
от 8ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
ST PETERSBURG
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 55м
Общее время в пути
от 1дн 1ч 26м		 Выбрать
Станция пересадки
KOVROV 1
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 56м
Общее время в пути
от 9ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 30м
Общее время в пути
от 1дн 12ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
BALEZINO
Выбрать
Время пересадки
от 2ч
Общее время в пути
от 18ч 33м		 Выбрать
Станция пересадки
KOTELNICH
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 37м
Общее время в пути
от 11ч 48м		 Выбрать
Станция пересадки
PERM
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 32м
Общее время в пути
от 1дн 2ч 21м		 Выбрать
Станция пересадки
GLAZOV
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 6м
Общее время в пути
от 17ч 34м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 19м
Общее время в пути
от 2дн 34м		 Выбрать
Станция пересадки
TVER
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 21м
Общее время в пути
от 18ч 37м		 Выбрать
Станция пересадки
YAROSLAVL
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 50м
Общее время в пути
от 14ч 17м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSTOV-YAROSLAVSKIY
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 9м
Общее время в пути
от 15ч 36м		 Выбрать
Станция пересадки
DZERZHINSK
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 19м
Общее время в пути
от 10ч 6м		 Выбрать
Станция пересадки
ALEKSANDROV
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 7м
Общее время в пути
от 16ч 11м		 Выбрать
