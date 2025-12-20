Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки КИРОВ ПАСС - ЕЛАНСКИЙ

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
TYUMEN
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 19м
Общее время в пути
от 21ч 28м		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 24м
Общее время в пути
от 14ч 37м		 Выбрать
Станция пересадки
KAMIESHLOV
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 11м
Общее время в пути
от 16ч 22м		 Выбрать
Станция пересадки
TALITSA
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 3м
Общее время в пути
от 18ч 16м		 Выбрать
Станция пересадки
OMSK
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 48м
Общее время в пути
от 1дн 11ч 35м		 Выбрать
Станция пересадки
ISHIM
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 21м
Общее время в пути
от 1дн 5ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOE
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 37м
Общее время в пути
от 1дн 18ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 21м
Общее время в пути
от 1дн 16ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
NAZIEVAEVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 51м
Общее время в пути
от 1дн 9ч 24м		 Выбрать
Станция пересадки
KOTELNICH
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 34м
Общее время в пути
от 1дн 27м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 41м
Общее время в пути
от 2дн 5ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
BARABINSK
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 26м
Общее время в пути
от 1дн 21ч 3м		 Выбрать
Станция пересадки
BALEZINO
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 47м
Общее время в пути
от 21ч 8м		 Выбрать
Станция пересадки
GLAZOV
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 29м
Общее время в пути
от 21ч 33м		 Выбрать
Станция пересадки
PERM
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 48м
Общее время в пути
от 20ч 15м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
www.tur-poisk.com
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Детская комната матери и ребенка: забота о семьях с малышами Детская комната матери и ребенка: забота о семьях с малышами
Камеры хранения с биометрическим доступом заменили обычные ячейки Камеры хранения с биометрическим доступом заменили обычные ячейки
Беспроводная зарядка телефонов встроена в столики вагонов Беспроводная зарядка телефонов встроена в столики вагонов
Вокзальные аптеки работают круглосуточно для удобства пассажиров Вокзальные аптеки работают круглосуточно для удобства пассажиров
Спальные вагоны класса люкс: отель на колесах с душем и мини-баром Спальные вагоны класса люкс: отель на колесах с душем и мини-баром
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru