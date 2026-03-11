Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки КИЗЕЛ - Екатеринбург

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
NIZHNY TAGIL
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 7м
Общее время в пути
от 10ч 51м		 Выбрать
Станция пересадки
NEVYANSK
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 26м
Общее время в пути
от 11ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
VERH-NEYVINSK
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 29м
Общее время в пути
от 11ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
GOROBLAGODATSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 4м
Общее время в пути
от 11ч 46м		 Выбрать
Станция пересадки
SOLIKAMSK
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 54м
Общее время в пути
от 17ч 44м		 Выбрать
Станция пересадки
CHUSOVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 17ч 40м
Общее время в пути
от 10ч 44м		 Выбрать
Станция пересадки
YAYVA
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 22м
Общее время в пути
от 15ч 16м		 Выбрать
Станция пересадки
KOPI
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 38м
Общее время в пути
от 14ч		 Выбрать
Станция пересадки
PASHIYA
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 52м
Общее время в пути
от 11ч 32м		 Выбрать
Станция пересадки
TEPLAYA GORA
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 42м
Общее время в пути
от 11ч 42м		 Выбрать
Станция пересадки
VSEVOLODO-VILVA
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 58м
Общее время в пути
от 14ч 40м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
ferry2.app
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Как железнодорожники ремонтируют пути за одну ночь Как железнодорожники ремонтируют пути за одну ночь
Вокзальные фитнес-зоны: размялись перед долгой дорогой Вокзальные фитнес-зоны: размялись перед долгой дорогой
Вагоны для перевозки спортивного инвентаря: лыжи, сноуборды, велосипеды Вагоны для перевозки спортивного инвентаря: лыжи, сноуборды, велосипеды
Поезда с пониженным уровнем шума: тишина даже на высокой скорости Поезда с пониженным уровнем шума: тишина даже на высокой скорости
Умные турникеты сканируют билет за 0,3 секунды: как это работает и что это меняет Умные турникеты сканируют билет за 0,3 секунды: как это работает и что это меняет
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru