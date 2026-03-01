|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
MOSCOW
Время пересадкиот 5ч 7м
Общее время в путиот 1дн 1ч 22м

YURGA
Время пересадкиот 4ч 56м
Общее время в путиот 5дн 18ч 14м

TAYGA
Время пересадкиот 2ч 28м
Общее время в путиот 5дн 20ч 42м

NOVOSIBIRSK
Время пересадкиот 11ч 29м
Общее время в путиот 5дн 11ч 41м

BARABINSK
Время пересадкиот 20ч 11м
Общее время в путиот 5дн 2ч 59м

OZERO-KARACHINSKOYE
Время пересадкиот 22ч 47м
Общее время в путиот 5дн 23м
