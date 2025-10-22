Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки КОСТРОМА НОВАЯ - Москва

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
YAROSLAVL
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 4м
Общее время в пути
от 4ч 4м		 Выбрать
Станция пересадки
ROSTOV-YAROSLAVSKIY
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 8м
Общее время в пути
от 4ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
NEREHTA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 37м
Общее время в пути
от 4ч 5м		 Выбрать
Станция пересадки
ALEKSANDROV
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 17м
Общее время в пути
от 5ч 4м		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 20м
Общее время в пути
от 2дн 2ч 17м		 Выбрать
Станция пересадки
KIROV
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 18м
Общее время в пути
от 22ч 53м		 Выбрать
Станция пересадки
TYUMEN
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 54м
Общее время в пути
от 2дн 14ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOSIBIRSK
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 29м
Общее время в пути
от 3дн 21ч 57м		 Выбрать
Станция пересадки
KOTELNICH
Выбрать
Время пересадки
от 2ч 1м
Общее время в пути
от 20ч 40м		 Выбрать
Станция пересадки
BALEZINO
Выбрать
Время пересадки
от 2ч
Общее время в пути
от 1дн 6ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
PERM
Выбрать
Время пересадки
от 5ч 53м
Общее время в пути
от 1дн 15ч 25м		 Выбрать
Станция пересадки
OMSK
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 15м
Общее время в пути
от 3дн 5ч 30м		 Выбрать
Станция пересадки
TATARSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 34м
Общее время в пути
от 3дн 9ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
IRKUTSK
Выбрать
Время пересадки
от 6ч 13м
Общее время в пути
от 6дн 13ч 45м		 Выбрать
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Возможно ли приобретение ЖД билетов в рассрочку? Можно ли взять в поездку животное? Потребуется ли оформлять отдельный билет? Что такое электронный билет. На какой тип поезда можно оформить электронный билет? Как купить билет на нашем сайте? Как правильно указать персональные данные?
Ознакомиться с полной информацией
www.tur-poisk.com
Принимаем к оплате:
/ 4 причины купить у нас /
  • 7 лет
    стабильной работы
    Уже много лет мы помогаем нашим клиентам с комфортом путешествовать не только по России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. Количество довольных пользователей сервиса только растёт. Присоединяйтесь!
  • Экономия
    времени
    Заказ жд билетов максимально простой - вы, без труда, за несколько секунд найдёте и купите нужный вам билет. Это так просто, что можно сделать на ходу, в пробке или на светофоре. С этим справится любой, даже без опыта заказов жд билетов онлайн.
  • Самостоятельный
    выбор места
    Вы самостоятельно выбираете максимально удобное место именно для вас при заказе билета. Купе, плацкарт, ближе или дальше к центру вагона, номер вагона, возле окна или нет - любой вариант на ваш выбор.. Но небольшой совет: чем раньше заказ - тем больше выбор мест для бронирования.
  • Безопасная
    оплата
    Заказ билетов на сайте rusbiletnapoezd.ru абсолютно безопасен. Ваши личные данные, номер паспорта, данные банковских карт и вся другая конфиденциальная информация, строго защищена надёжными стандартами безопасности. Наш сервис - гарантия безопасности.

/ Недавние статьи в блоге /

Забыли вещи в поезде? Новая система поможет их найти за минуты Забыли вещи в поезде? Новая система поможет их найти за минуты
Вокзальные гостиницы-капсулы: недорогой ночлег для транзитных пассажиров Вокзальные гостиницы-капсулы: недорогой ночлег для транзитных пассажиров
Новые составы выдерживают экстремальные морозы до -50°C Новые составы выдерживают экстремальные морозы до -50°C
Подземные вокзалы: как архитекторы экономят городское пространство Подземные вокзалы: как архитекторы экономят городское пространство
Поезда-отели: новый формат длительных путешествий Поезда-отели: новый формат длительных путешествий
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru